"Tiene que ser una legislatura de derechos", sostiene UGT de Asturias

Publicado 07/01/2020 14:47:45 CET

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha mostrado este martes optimista tras la votación de investidura en el Congreso de los Diputados en la que ha salido elegido Pedro Sánchez (PSOE) como próximo presidente del Gobierno.

"Tiene que ser una legislatura de derechos para el bienestar de las personas y no una legislatura de derechas para bloquear reformas y enfrentar a las personas", ha dicho.

Fernández Lanero ha apuntado, no obstante, que tener gobierno no es un fin en sí mismo y que el objetivo ha de ser "cambiar las cosas" para lo que ha pedido que se ponga en marcha una "agenda social". Así, ha pedido a las fuerzas políticas que hagan acuerdos para lograr el consenso necesario para sacar adelante reformas legislativas.

Por su parte, el Soma-Fitag-UGT también ha emitido una nota de prensa en la que ha expresado su satisfacción por la investidura. "Creemos que es tiempo de política con altura de miras y consideramos mas necesario que nunca la unidad de la izquierda para dar estabilidad a este Gobierno de Coalición", han apuntado.

Desde el SOMA ven al gobierno como "una oportunidad" de avanzar en la construcción de un nuevo modelo de sociedad que "ilusiona a la clase trabajadora". No obstante, añaden que "conviene no olvidar que si no cumplimos con la palabra dada, ni seremos creíbles, ni volveremos a ganar el corazón de los progresistas".