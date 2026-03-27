Todo preparado en Villaviciosa para otra Semana Santa cargada de pasión en las calles

Semana Santa de Villaviciosa - WEB DE SEMANA SANTA DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio asturiano de Villaviciosa afronta desde este viernes 27 de marzo la programación de Semana Santa, una de las más populares del norte de España. El vicario General de la Archidiócesis de Oviedo, Adolfo Mariño, dará el pregón en un acto en el que cantará la soprano Silvia Llera. Será a las 20.00 horas en la Iglesia Parroquial. Comenzará así una semana cargada de pasión en las calles de la localidad asturiana, con distintos actos y procesiones.

La Semana Santa de Villaviciosa tiene una larga historia que se remonta al siglo XVII. En 1668, dos frailes dominicos procedentes de Oviedo fundaron en la villa la Cofradía del Santo Nombre de Jesús, con el objetivo de organizar los actos y manifestaciones en recuerdo de la Pasión, siguiendo el modelo existente en la capital.

Desde entonces, esta cofradía -la única que organiza la Semana Santa en Villaviciosa y que hoy reúne a unos 1.800 hermanos- ha mantenido viva la tradición con un trabajo constante y muy arraigado en la vida local. Su labor le ha valido el respeto y la admiración no solo de los vecinos, sino también de fieles y visitantes de toda Asturias y de otros puntos de España.

Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección se suceden los actos religiosos, con un total de siete procesiones a lo largo de la semana. Los momentos de mayor afluencia se viven el Miércoles y el Viernes Santo, cuando miles de personas acuden a presenciar el Encuentro y el Descendimiento o Desenclavo, dos escenas de fuerte carga dramática que recuerdan a los antiguos autos sacramentales.

La implicación de la población es una de las señas de identidad de estas celebraciones. Es habitual inscribir a los niños en la cofradía casi al mismo tiempo que reciben el bautismo, y más tarde, vestidos con el hábito de nazareno, participan en las procesiones junto a cofrades jóvenes y mayores, convirtiendo la Semana Santa en una experiencia compartida por generaciones.

Otra característica destacada es la sobriedad y el recogimiento con que se desarrollan los actos, en sintonía con el carácter de la villa y con el marco de sus calles históricas, que aportan un ambiente especialmente solemne. A ello se suma el valor artístico de las imágenes que salen en procesión -el Nazareno, la Dolorosa, San Juan, la Verónica, la Flagelación o la Coronación de Espinas-, tallas de gran calidad realizadas por escultores de prestigio. Entre ellas sobresale la Dolorosa, obra de Julio Beobide con policromía de Ignacio Zuloaga, y los populares "Xudios", del escultor valenciano Enrique Galarza.

El programa de la Semana Santa de 2026 arranca con el pregón mencionado en la iglesia parroquial, a cargo del vicario general de la Archidiócesis de Oviedo, y con la entrega de premios del concurso infantil de dibujo de la Cofradía de Jesús Nazareno.

Al día siguiente, el sábado 28 por la mañana se abre el Museo de la Semana Santa para inscribir a los niños que quieran participar en las procesiones, por la tarde habrá vía crucis en la plaza de San Francisco y eucaristía por los fallecidos en la parroquia, con acompañamiento de la Coral Capilla de la Torre y desfile final de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de Villaviciosa.

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, la jornada empezará con la bendición de ramos y eucaristía en el monasterio de las Clarisas, seguida de la tradicional procesión desde la plaza del Obispo Fernández hasta la iglesia parroquial, donde se celebrará la misa con bendición de ramos y la participación del Coro Joven Parroquial.

El Lunes Santo, 30 de marzo, se celebrará eucaristía en las Clarisas. El Martes Santo, 31, de nuevo habrá misa en el monasterio y, ya por la noche, tendrá lugar en la parroquia la Procesión del Silencio.

El Miércoles Santo, 1 de abril, se ofrecerá por la tarde un concierto de polifonía religiosa en la iglesia de las Clarisas a cargo de la Coral Capilla de la Torre. El Jueves Santo, 2 de abril, la parroquia acogerá los oficios de la Cena del Señor y, ya de noche, la Procesión del Encuentro llevará las imágenes hasta la plaza del Ancho con predicación final del párroco.

El Viernes Santo, 3 de abril, se sumarán las celebraciones litúrgicas de la Muerte del Señor tanto en la parroquia como en las Clarisas. Por la tarde, en la plaza de San Francisco, se celebrará el Sermón del Desenclavo, presidido por el prior de los Carmelitas de Oviedo, con acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música de Villaviciosa y la banda de cornetas del Regimiento Príncipe.

El Sábado Santo, 4 de abril, se rezará por la mañana el rosario de la Soledad en la parroquia y por la noche se celebrará allí la Procesión de la Soledad con la Coral Capilla de la Torre, mientras que en las Clarisas se vivirá la Vigilia Pascual.

Finalmente, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, está prevista la solemne eucaristía de Pascua en las Clarisas y, en la parroquia, la Procesión del Resucitado con María y solemne eucaristía de Pascua, acompañadas por la Banda de Música de Villaviciosa y el Coro Parroquial.