Tomé (G.Mixto) acusa a Canteli de "dejar en manos privadas" el futuro de la Fábrica de Gas

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha alertado este martes de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, con Alfredo Canteli al frente, "está confiando en agentes externos, privados, las decisiones sobre patrimonio público".

Tomé ha respaldado así las críticas del colectivo ciudadano Fábrica de Gas e Ideas, que viene denunciando el "grave peligro" que corren diversos elementos urbanísticos protegidos por el desarrollo del proyecto impulsado por la empresa Ginkgo para la antigua fábrica de gas ovetense.

"Una vez más vemos a un ayuntamiento del PP preocuparse más de lo privado que de lo público; guiarse más por los mandatos de una empresa que por lo que requiere la ciudadanía", señaló la diputada.

La plataforma Fábrica de Gas e Ideas, integrada por vecinos, arquitectos y expertos en patrimonio, ha advertido en diferentes ocasiones que el plan propuesto compromete la conservación de estructuras como la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río, entre otros elementos de valor.

Tomé ha instado a la Consejería de Cultura del Principado a posicionarse del lado del vecindario. "Nos consta que han pedido una reunión; esperamos que la titular del área en la administración autonómica responda a sus justas reivindicaciones", reclamó.