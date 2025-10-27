Tomé: "La justicia debe acercarse a las supervivientes de violencia de género, no alejarse de ellas"

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha advertido este lunes de que "la justicia debe acercarse a las supervivientes de violencia de género, no alejarse de ellas", en referencia al proyecto de comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Tomé ha mostrado su rechazo a la medida, que extendería la jurisdicción de la sección de violencia del Tribunal de Instancia de Gijón a los antiguos partidos judiciales de Siero, Cangas de Onís, Llanes y Piloña. La parlamentaria sostiene que esta decisión "supone alejar la justicia de quienes más la necesitan y generar un sufrimiento añadido a las víctimas".

Tras reunirse con representantes del Colegio de Abogados de Oviedo, la diputada ha reafirmado su oposición a la comarcalización "tras escuchar a los y las profesionales", recordando que "las mujeres que sobreviven a la violencia machista siguen encontrándose con enormes trabas, tanto en el plano administrativo como en el psicológico y social".

Tomé subraya que "las instituciones y el sistema judicial deben acompañar y facilitar el camino a las supervivientes, no ponerles más obstáculos". Advierte además de que "obligar a una mujer del oriente asturiano a desplazarse cerca de cien kilómetros para acceder a la justicia vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva".

Sobre las medidas planteadas por el Gobierno, como la declaración telemática, ha señalado que "aunque parten de la buena intención, no son la solución", y ha defendido la necesidad de "mantener la cercanía, el trato humano y el acompañamiento presencial".

La diputada ha reclamado asimismo un refuerzo urgente de los medios personales y materiales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ante la reciente reforma que les atribuye también los delitos sexuales. "Saturar aún más las salas sin reforzar las plantillas es una irresponsabilidad que pone en riesgo la atención a las supervivientes", concluye.