Tomé (G. Mixto) exige a Educación la actuación inmediata en el colegio de Zurea (Lena)

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha exigido este miércoles que se ejecute "por la vía de urgencia" la obra de reparación de la escuela de Zurea (Lena) para que "los alumnos puedan volver a la normalidad escolar".

En una nota de prensa, recuerda que las familias se negaron la semana pasada a que los niños acudieran al aulario actual después de que se desprendiera parte de la cubierta y tras años demandando actuaciones de mantenimiento. La Consejería de Educación, añade, se comprometió a "intentar" abordar la obra por la vía de urgencia. Para Tomé, este "intento" debe convertirse en un compromiso firme. "Es imprescindible mantener vivas las escuelas rurales en un momento en el que la despoblación de nuestros pueblos es un problema evidente", subraya.

La diputada apunta que la solución de trasladar a los alumnos al centro social de la localidad "tiene que ser una medida totalmente provisional". "Tenemos que hacer el esfuerzo para mantener abiertos los centros educativos de los pueblos; herramientas fundamentales no solo para mantener, sino también para atraer nuevos vecinos y vecinas", afirma en la misma nota de prensa.