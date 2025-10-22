Tomé (G. Mixto) reclama políticas "valientes" a Barbón (PSOE), que defiende que su gobierno "merece la pena"

   El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles los logros de su gobierno "progresista" en respuesta a las críticas de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé; y ha afirmado que su gobierno "merece la pena" porque "ganó el progreso frente al odio en 2023, porque hay 18.000 parados menos y 27.600 personas más trabajando, y por la defensa firme de los intereses de Asturias".

   Tomé ha preguntado a Barbón por sus "deberes y haberes" como presidente y ha reclamado medidas "valientes" en vivienda, cuidados y movilidad. La diputada ha señalado que "son malos tiempos para la lírica" y ha advertido de que "el progresismo puede quedar bajo sospecha si no se avanza con curiosidad, escucha atenta y autocrítica ante los grandes retos".

   La diputada del Grupo Mixto ha reclamado políticas en materia de vivienda, lamentando que pese a prometer que 2025 sería el "año de la vivienda", el Ejecutivo sigue sin declarar zonas tensionadas ni gravar a los grandes tenedores. También ha exigido mejoras en el programa 'Alquilamoste' y ha pedido "afianzar" los pasos hacia la supresión del peaje del Huerna, más allá de "lo que opine Óscar Puente".

   Tomé ha cuestionado también la liberalización del AVE a Madrid, ha denunciado los problemas en la red de cercanías y ha advertido de que "de nada sirve que el tren sea gratis si no hay tren".

   En cuidados, ha señalado que el compromiso de reformar el ERA "no avanza" y ha recordado que 765 personas siguen esperando plaza en una residencia pública.

   También ha alertado de un posible conflicto en la red de escuelas de 0 a 3 años por la falta de acuerdo con las trabajadoras y ha preguntado cómo se garantizará que la llegada de universidades privadas no afecte a la pública.

   En relación a las críticas de Tomé, el presidente ha insistido en que muchos de los avances "dependen de los presupuestos" y ha recordado que gracias a su aprobación se ha logrado la gratuidad en la red de 0 a 3 años o el impulso a la construcción de mil viviendas públicas. Sobre vivienda, ha asegurado que el Ejecutivo "tiene claro que es el gran tema" y que se está trabajando en el programa 'Alquilamoste', el control del uso turístico y en la futura declaración de zonas tensionadas.

   Barbón también ha defendido el mapa sanitario como una medida "valiente" que busca mejorar la equidad en la atención, y ha reivindicado logros como la tarifa 'Conecta' o el avance en la conectividad aérea. "Sentémonos y negociemos los presupuestos", ha instado a Tomé.

   A pesar de los logros destacados, el presidente asturiano ha asegurado que está "a disposición de aprender de los errores porque cuando este gobierno comete errores, los reconoce, los intenta enmendar e intenta corregirlo con medidas y políticas concretas".

