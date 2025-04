Tomé preguntará en la Junta por el accidente de Cerredo y exige "transparencia absoluta" y "responsabilidades"

OVIEDO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha incidido este viernes en que preguntará en el parlamento autonómico por el accidente de la mina de Cerredo que causó cinco muertos y cuatro heridos.

"Exigimos, como ya dijimos, transparencia absoluta", ha apuntillado en declaraciones a los medios, reclamando "responsabilidades" tanto políticas, como administrativas "y a todos los niveles".

Tomé dice que dará "un plazo razonable para que esto sea así", remarcando que "es una tragedia". Por eso, preguntará la próxima semana en comisión y también prevé abordar el asunto en sesión plenaria.

"Si no hay respuesta, si no hay información, y si no se asumen responsabilidades políticas, administrativas y a todos los niveles, habrá que poner en marcha todas las herramientas necesarias para forzarlo", advierte.