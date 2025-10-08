Tomé presenta enmiendas a la Ley del IRPF para ampliar el número tramos y que las "rentas más altas contribuyan más"

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha presentado tres enmiendas al Proyecto de Ley de sobre tributos cedidos. Una de ellas de modificación del IRPF y dos al gravamen por la compra de vivienda de grandes tenedores, y todas con la finalidad de hacer más progresivo el sistema fiscal y que las rentas más altas aporten más.

Y es que para Covadonga Tomé el proyecto de reforma del IRPF de "muy poco ambicioso" y reclamó para Asturies "un modelo más progresivo e igualitario". Por ello ha indicado que espera que las dos fuerzas que conforman el Gobierno se sienten a negociar y acepten sus enmiendas.

Sobre la reforma del IRPF, Tomé ha indicado que el modelo tributario de Asturias "no destaca ni por ser el que más tramos presenta y tampoco el que tiene el mayor tipo marginal superior". Consideró además que la reforma que propone el Ejecutivo es "muy poco ambiciosa", ya que si bien reduce la contribución de las rentas más bajas, apenas altera la de las rentas más altas.

Su propuesta pasa por "ampliar en dos el número de tramos superiores, concentrando el impacto de la reforma en las rentas superiores a los 120.000 euros y aumentando la contribución directa a las arcas públicas de las rentas más altas, homologando el límite superior de la estructura de tramos impositivos al umbral estatal de 300.000 euros".

"El debate sobre fiscalidad no se puede limitar a una dicotomía entre bajar o subir impuestos, sino que tiene que poner el foco sobre quién, cómo y cuánto tiene que aportar cada contribuyente en función de su renta y su patrimonio; en línea con la finalidad constitucional de progresividad e igualdad de la estructura impositiva", destacó Covadonga Tomé.

Con esta propuesta, concretó, "también se consigue atenuar el impacto de la reforma sobre la recaudación final, limitando su impacto presupuestario a través de un reequilibrio de la carga fiscal".

GRAVAMEN GRANDES TENEDORES

En cuanto al gravamen para grandes tenedores, explicó la diputada, la enmienda presentada propone elevar del 15 al 20 por ciento el tipo impositivo propuesto por el Gobierno. Con ello se busca evitar procesos de concentración del patrimonio inmobiliario que pongan en riesgo el acceso a la vivienda residencial para la población.

"Tenemos claro que este gravamen ha de disuadir de los procesos de concentración de la propiedad inmobiliaria residencial en manos de grandes tenedores y por eso presentamos una segunda enmienda, incluyendo también un tipo agravado del 20 por ciento a la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica", dijo.

Se trata, según ha incidido Tomé, de penalizar la posibilidad de que una persona o entidad pueda comprar, por ejemplo, un edificio de ocho viviendas para dedicar el edificio a Apartamentos Turísticos, contribuyendo así a la gentrificación de zonas que no necesariamente estén tensionadas.

"La verdadera 'Vía Fiscal Asturiana' es para nosotras la que hoy presentamos aquí, y del PSOE y Convocatoria depende sentarse a negociar con Somos Asturies o con la derecha", dijo Tomé.