Tomé sobre La Vega: "La destrucción de patrimonio nunca es una buena noticia"

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto-Podemos en la Junta General, Covadonga Tomé, ha criticado este viernes la firma del convenio sobre los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, lamentando que "no se acordó con la ciudadanía y afecta a un edificio histórico". "La destrucción de patrimonio nunca es una buena noticia", apunta en nota de prensa.

La parlamentaria respalda a la plataforma 'Salvemos La Vega' y lamenta que "este convenio, una vez más, no se ha acordado con la ciudadanía y no ha escuchado su voz".

"Los vecinos y vecinas, a través de 'Salvemos La Vega', afirman que el proyecto urbanístico romperá el conjunto de la fábrica", apunta, añadiendo "en función de la construcción de viviendas, podría atentar contra varios chalets del conjunto y el parque Ángel Cañedo".

Para Tomé, "el patrimonio no puede estar al servicio de la especulación urbanística". La diputada reitera, así, que "no hay lugar para autovías y derribos en La Vega". "No estaríamos en este punto si se hubiera protegido a la Fábrica y a la totalidad del conjunto patrimonial", concluye.