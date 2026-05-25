Un total de 46 municipios asturianos están hoy en riesgo 'alto' de incendio forestal

Archivo - Bomberos del SEPA trabajan en la extinción de un Incendio forestal en Asturias. - SEPA - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 municipios asturianos están este lunes en riesgo 'alto' de incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El resto de la comunidad autónoma se moverá mayoritariamente en niveles 'moderado' y 'bajo', sin que ningún concejo alcance los valores de riesgo 'muy alto' o 'extremo'.

La información, facilitada por el Principado de Asturias, ha sido calculada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) disponibles a las 9.30 horas de ayer, domingo, así como a los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales del territorio.

La situación de riesgo 'alto' afectará a la mayor parte de la geografía asturiana, afectando a la totalidad de los muncicipios de la zona central y también al Oriente, donde la rasa costerá ofrecerá un escenario más favoarable con riesgo 'moderado'.

La zona occidental de Asturias registrará las condiciones más favorables de la comunidad autónoma respecto al peligro de fuegos forestales, concentrando la totalidad de los niveles de riesgo 'bajo' y manteniendo el resto de sus municipios en un nivel 'moderado.