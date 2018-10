Un total de 85 mujeres cuentan con protección policial en Siero y Noreña por violencia de género

Publicado 04/10/2018 15:45:30 CET

OVIEDO/SIERO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Siero, Natividad Álvarez Lario, ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña, en la que se ha indicado que actualmente 85 mujeres cuentan con protección policial entre ambos municipios.

En concreto la Policía Nacional realiza el seguimiento de 44, la Policía Local de Siero de 17, la Guardia Civil de Pola de Siero de 14 y la Guardia Civil de Noreña de 10. En la actualidad no existe ningún caso catalogado como extremo o de riego alto, 2 son de riesgo medio, 73 de riesgo bajo o no apreciado y otras 5 que no cuentan con orden de protección o medidas judiciales.

En el encuentro participaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer se Siero, técnicos municipales de servicios sociales, personal del juzgado número 3 de Pola de Siero y del Centro Penitenciario de Asturias y la edil.

La reunión abordó en análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas, según información municipal.

La concejala ha incidido en el importante papel que desarrolla este órgano puesto que la coordinación, de los distintos organismos implicados en este tipo de casos, es fundamental para garantizar el bienestar de estas mujeres y sus familias aun cuando sus situaciones personales "son tremendamente difíciles y complicadas".