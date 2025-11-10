TotalEnergies da la bienvenida a 25 estudiantes de la Universidad de Oviedo en prácticas

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies ha dado este lunes la bienvenida a 25 estudiantes de la Universidad de Oviedo que completarán su formación práctica y remunerada en la compañía multienergías. El programa de becas, que alcanza su quinta edición, incluye más de 15 especialidades académicas, incluyendo grados y dobles grados.

Según ha informado la compañía en nota de prensa, también se incorporan estudiantes de másteres como el de Acceso a la Abogacía y la Procura, Prevención de Riesgos Laborales y Visual Analytics & Big Data. El programa está dotado con una inversión superior a los 100.000 euros y se ha iniciado con un acto institucional en la sala Rector Ales del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

El periodo formativo se prolongará hasta el mes de julio de 2026. Durante este tiempo, los estudiantes realizarán sus prácticas en los distintos departamentos de TotalEnergies Electricidad y Gas en Oviedo y Gijón, participando activamente en proyectos de transformación tecnológica y transición energética que impulsa la compañía en España.

El presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Sáenz de Jubera, ha señalado que "un año más es un placer dar la bienvenida a estos estudiantes y seguir apostando por el talento joven que forjará el futuro de nuestra sociedad y que sin duda nos brindará nuevas ideas para seguir avanzando en transición energética".

Alfonso López Muñiz, Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, ha agradecido el compromiso de TotalEnergies con la captación de talento en la institución académica asturiana. "Este programa de becas supone la primera toma de contacto con el mercado laboral de nuestro estudiantado y es una gran oportunidad para adquirir habilidades y forjar su futuro profesional. Les invito a aprovechar esta experiencia, a demostrar su talento y a resolver con sus ideas innovadoras los retos que se les presenten en materias tan claves como la transición energética", ha agregado.

Los estudiantes becados contarán con más de 800 horas de formación remunerada y el apoyo de los empleados de TotalEnergies que les guiarán como tutores. Los jóvenes seleccionados podrán aplicar sus conocimientos, aportar ideas y compartir experiencias con los equipos de trabajo de una de las compañías líderes del sector energético a nivel global. Para muchos de ellos, esta experiencia supone la primera incursión en el mundo laboral.