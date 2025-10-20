TotalEnergies lleva a Oviedo, Siero y Mieres su iniciativa 'EnerGira. Acercamos nuestra energía a tu hogar'

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies, compañía energética global integrada que produce y comercializa energías, llevará a Oviedo, Pola de Siero y Mieres su iniciativa "EnerGira. Acercamos nuestra energía a tu hogar", que recorrerá 26 localidades españolas, dando a conocer su compromiso y soluciones para proporcionar una energía más confiable, asequible y sostenible al mayor número de personas posible y ayudarles reducir su factura de luz y gas.

Desde la compañía energética señalan que Asturias, región estratégica y con amplia presencia de la firma, ha sido elegida como parte de esta iniciativa, impulsada por la comercializadora de Electricidad y Gas de la compañía que, actualmente, cuenta con una cartera de clientes, tanto domésticos como empresariales, superior a los dos millones.

EnerGira consiste en una oficina comercial móvil que recorrerá diferentes localizaciones por España durante los meses de octubre y noviembre. Hará parada de 11:30 a 19:30 Oviedo el 22 de octubre en la Plaza Alfonso II el Casto; en Pola de Siero el 23 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento y en Mieres el 24 de octubre en el Parque Jovellanos.