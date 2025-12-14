Los trabajadores asturianos, los más concienciados sobre alimentación saludable, también en Navidad

Archivo - Cena navidad. - HM HOSPITALES - Archivo

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Hábitos alimentarios en el entorno laboral', elaborado por Cigna Healthcare España, ha desvelado que Asturias registra el mayor porcentaje de trabajadores que consideran que una buena alimentación es "esencial" para su salud.

Con motivo de la llegada de las celebraciones navideñas, se incrementa la irregularidad alimentaria y puede afectar a la energía, la concentración y el bienestar emocional. Este estudio evidencia que "la calidad de la alimentación impacta en el bienestar general, la energía y la capacidad de concentración".

En Asturias, la totalidad de los trabajadores encuestados afirma que una alimentación saludable mejora su bienestar general, pero reconocen que durante las navidades se suelen intensificar comportamientos que, durante el año, se gestionan con mayor control.

Cigna Healthcare España recuerda que los menús más calóricos, la acumulación de eventos sociales o las cenas tardías pueden provocar digestiones pesadas, sensación de cansancio y mayor dificultad para mantener el foco, lo que tiene un impacto directo en el bienestar físico y mental. El informe indica que el 48% de la población activa asturiana (7 puntos por encima de la española) cree que la calidad de la alimentación influye en su concentración en algunas ocasiones, mientras que el 15,3% considera que tiene un impacto significativo, lo que destaca con el dato nacional, en un 34,2%.

La aseguradora de salud explica que cuidar lo que se come "ayuda a regular hormonas vinculadas al estrés y la saciedad, como el cortisol o la serotonina". Cuando la dieta se vuelve más irregular y abundan los azúcares y ultraprocesados, explican, "es habitual que aparezcan fluctuaciones de energía, irritabilidad, dificultades para concentrarse o, incluso, una sensación de fatiga sostenida que puede interferir en el descanso y en la calidad de nuestro sueño".

El informe muestra que el 84,4% de los trabajadores asturianos percibe un impacto directo en su bienestar emocional cuando cuida su alimentación. Además, desvela que el 58,6% de los trabajadores asturianos nota una diferencia en su nivel de energía cuando come de forma saludable (8 puntos por debajo de la cifra nacional).

A ello se suma que el 58,2% de los trabajadores en Asturias, 2,7 puntos por debajo de los datos de España, siente que una buena alimentación mejora su resistencia a enfermedades y dolencias.