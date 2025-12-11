Trabajadores de DuPont irán a huelga en diciembre por cambios en su calendario laboral y "pérdida de derechos"

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

SOMA-FITAG-UGT ha convocado dos jornadas de huelga para los días 15 y 16 de diciembre, en protesta por la "perdida de derechos en DuPont" en el proceso de compra-venta con Arclin. Según han informado, esta semana se comunicó al comité de empresa la intención de implantar un cambio sustancial de las condiciones de trabajo sobre el calendario laboral, sin el aval de los trabajadores.

"El problema se agrava al aprovechar la empresa este subterfugio para cambiar las guías de gestión, anulando los derechos de los trabajadores, principalmente en lo concerniente a los excesos de jornada y vacaciones, conceptos regulados todos por convenio", han apuntado desde el sidicato.

En su opinión, esta es "una merma radical e intolerable de derechos sociales para los trabajadores de turnos de Nomex, que afectan a su conciliación familiar, muy limitados ya en este ámbito por sus características de rotación de turnos, y en dirección contraria hacia donde camina la sociedad y el ámbito laboral en pleno siglo XXI".