Los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia dicen que "el Ministerio cumple, pero la empresa no"

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Santa Bárbara Sistemas en Trubia ha celebrado este viernes una asamblea para estudiar las acciones a tomar ante la actitud de la empresa de "total inmovilismo" pese a la carga de trabajo que existe. La asamblea ha coincidido con la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que ha garantizado la carga de trabajo en la factoría hasta 2037 ya que será en Trubia donde se construyan los nuevos vehículos del Ejercito, los VAC.

El presidente del Comité, Pablo Coto, ha manifestado que ha podido hablar con la ministra a la que ha agradecido la carga de trabajo por parte del Ministerio durante su mandato.

El Ministerio cumple pero la empresa no", ha dicho Coto que ha indicado que con esa carga de trabajo no se producen contrataciones estables y de calidad, sino que se hacen a través de empresas de trabajo temporal, lo que genera una rotación en la plantilla que no es entendible, dada la estabilidad de carga de trabajo que tienen.

"Todavía ayer 70 compañeros reciben notificación de que se tienen que ir a casa para que al día siguiente otros 70 compañeros hagan exactamente lo mismo que estaban haciendo ellos. Es del todo inadmisible, además con dinero público. La ministra así lo entiende y nos ha dicho que empujarían en el sentido de que la empresa tiene que ponerse las pilas en este sentido", ha indicado Coto.

Así mismo el comité de empresa denuncia la perdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos años del 7,5% y dicen que llevan desde octubre de 2022 negociando el convenio con la empresa que muestra "total inmovilismo, cosa inexplicable dado la cuenta de resultados de la misma".