Trabajadores públicos saldrán a la calle el jueves para mostrar su "hartazgo" y defender servicios públicos de calidad

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han convocado una concentración para este jueves, 30 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno en defensa de unos servicios públicos de "calidad" y para hacer público su "hartazgo" ante la situación laboral que dicen están sufriendo.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el secretario general de la federación de Servicios Públicos de la UGT, Fernando alonso, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luz García, y la Vicepresidente de CSIF Asturias, Ana Cristina Esteban.

Se trata del inicio de una serie de movilizaciones a nivel estatal con unidad de acción de los tres sindicatos. Fernando Alonso ha indicado que de no ser escuchados barajan "incluso llegar a una huelga general en la administración pública que sería en el mes de diciembre".

"No entendemos esta situación de absoluta falta de negociación con los empleados públicos de este país", ha indicado Alonso, que ha relatado que padecen una congelación salarial desde hace años los 3 millones y medio de empleados públicos de este país. "No tiene ningún sentido a estas alturas no haber negociado ya y haber pactado una subida salarial para el 2025", dijo.

Reivindican además la negociación de un segundo acuerdo marco, ya que el primero se terminó en 2024, pero no hay prevista reunión alguna para una nueva negociación.

"Los empleados públicos no podemos ser los héroes en las Danas y en las pandemias, y luego cuando pasan las Danas y las pandemias y el agua vuelve a su cauce, pues olvidarse de nosotros, poco más que ningunearnos y no escucharnos ni atender nuestras reivindicaciones", manifestó el representante de UGT.

En la misma línea, Cristina Esteban de CSIF ha manifestado que los problemas vienen de lejos. "Esta es la primera vez que este año los tres sindicatos con representación en función pública de este país nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Porque tenemos un problema, pero tenemos un problema hace mucho tiempo cuando nos recortaron el salario allá por el 2010, nos subieron las pagas extras a los funcionarios", destacó.

Cristina Esteban incidió por ejemplo en que aunque todo el mundo piensa que los empleados públicos tienen una jornada laboral de 35 horas, lo cierto es que son muchos los que trabajan 36 horas.

También se ha referido a los problemas con la tasa de reposición o a la exigencia de que la modernización, la digitalización de las administraciones pueda llegar también a todas las personas que están en riesgo de exclusión y a las zonas despobladas.

Desde CCOO, Luz García se ha referido a otros de los motivos que les lleva a salir a la calle como es el problema con las jubilaciones parciales y con el nuevo decreto que les sitúa en desigualdad con los trabajadores de la empresa privada.

"En definitiva lo que estamos reclamando es mejores empleos, mejor cualificación, más plantilla y por lo tanto mejores servicios públicos que sean de calidad", dijo.