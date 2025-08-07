Tragsa inspecciona con cámaras el saneamiento de Arnao para detectar fugas vinculadas al hundimiento de la explanada

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal de la empresa pública Tragsa ha llevado a cabo este jueves una inspección con cámaras en varios tramos del sistema de saneamiento que discurre desde el poblado de Arnao, así como en el ramal que conecta con el interceptor procedente de Santa María del Mar.

La actuación se enmarca dentro de las investigaciones impulsadas por el área de Obras del Ayuntamiento de Castrillón para localizar posibles fugas que puedan estar relacionadas con el hundimiento registrado en la explanada de acceso al museo y al poblado de Arnao.

Antes de la inspección, según informa el Ayuntamiento, se realizó una limpieza previa de las tuberías para facilitar la entrada de las cámaras, quedando únicamente pendiente un último tramo que será limpiado este viernes. La inspección de esa parte se realizará la próxima semana.

Por el momento, no se han detectado fugas en los tramos ya analizados. El objetivo es continuar con los trabajos de revisión técnica para determinar si el origen del hundimiento guarda relación con el estado del saneamiento en la zona.