El Trail del Prerrománico celebra su tercera edición en el Monte Naranco de Oviedo este domingo

El Trail del Prerrománico celebrará su tercera edición en el Monte Naranco con Oviedo como escenario - OVIEDO

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Trail del Prerrománico se celebra el proximo domingo en Oviedo como una prueba ya consolidada que volverá a reunir a deportistas y aficionados en un recorrido que combina actividad física, promoción del entorno natural y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del municipio.

La prueba, integrada en el calendario deportivo, ofrecerá un itinerario que el Ayuntamiento de Oviedo ha calificado como "exigente" y que discurre por espacios de alto valor paisajístico, con especial presencia del Monte Naranco, permitiendo a los participantes disfrutar de un entorno en el que deporte y patrimonio conviven de forma natural.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Deportes, ha destacado el crecimiento de esta cita, que incrementa su participación edición tras edición y "refuerza su atracción a nivel nacional", tanto entre corredores experimentados como entre acompañantes y público general.

Según el Ayuntamiento, el evento contribuye a la promoción del turismo deportivo y a la puesta en valor del patrimonio local, en un contexto en el que Oviedo es candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.

El Trail del Prerrománico se enmarca además en la adhesión de la ciudad al Plan Trail 50 y en la señalización de rutas de trail en el Monte Naranco, en coordinación con la Real Federación Española de Atletismo.