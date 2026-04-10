El transporte urbano por autobús aumenta un 3,9% en febrero en Asturias

Archivo - TUA Autobuses Urbanos de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha aumentado un 3,9% en febrero en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 3.597.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,9% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mejor dato de viajeros en autobús en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Extremadura (+8,9%) País Vasco (+7,9%) y Castilla y León (+7,5%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, Murcia y Madrid con retrocesos de un 3,9%, 3,6% y un 1,4%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.