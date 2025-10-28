Transportes licita 8,5 millones para mejorar y suprimir pasos a nivel en la línea Oviedo-Llanes

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 8,5 millones de euros (IVA incluido) dos contratos destinados a ejecutar actuaciones de supresión, renovación y mejora de la protección de pasos a nivel en la línea ferroviaria Oviedo-Llanes, dentro de la red de ancho métrico de Asturias.

Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa enviada este martes, estas obras, gestionadas a través de Adif, incrementarán las condiciones de seguridad de la infraestructura, tanto para el tráfico viario y ferroviario como para los peatones.

El primer contrato, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, contempla la supresión de un paso a nivel en el término municipal de Parres, próximo a la estación de Soto de Dueñas. Para ello se construirá un paso superior para vehículos sobre las vías y la carretera N-634, así como una pasarela peatonal de madera. El proyecto incluye además la prolongación de los caminos existentes, lo que permitirá eliminar otros cuatro pasos a nivel adyacentes.

El segundo contrato, por valor de 3,3 millones de euros, prevé mejoras en siete pasos a nivel del tramo Oviedo-Infiesto. En Siero y Piloña se incrementará la protección de tres pasos que pasarán a ser de clase A2, con señales luminosas y acústicas; uno de ellos será de uso exclusivo peatonal.

Además, otro paso en Siero se dotará de protección activa de clase A4, con barreras dobles, un paso peatonal adosado, detección de obstáculos mediante cámaras y renovación integral de sus instalaciones. Otros tres pasos en Oviedo, Siero y Nava se modernizarán, manteniendo su protección de clase A3.

Estas actuaciones se suman a otras licitadas recientemente en la red de ancho métrico asturiana para mejorar la seguridad de 11 pasos a nivel en la línea Trubia-Collanzo y en la línea Oviedo-Trubia, con una inversión de 3,3 millones de euros. Además, la modernización de la señalización en estas conexiones supone una inversión adicional de 32,6 millones de euros.

Todas estas obras forman parte del Plan de Cercanías de Asturias, que destinará 1.469 millones de euros a la mejora de la infraestructura ferroviaria con el objetivo de reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.