Transportistas rechazan trabajos que no cubren costes y piden flexibilidad para trasladar subidas de costes

Presentación del XX Congreso Nacional de Empresarios de Transporte de Mercancías, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz Fresno, ha reclamado este viernes en Gijón un sistema flexible que permita repercutir de manera más rápida la subida de los combustibles y otros costes que deben soportar los transportistas.

Díaz Fresno, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación, en el recinto ferial gijonés, del XX Congreso Nacional de Empresarios de Transporte de Mercancías, ha llamado la atención sobre que el IPC provisional ha subido hasta el 3,3 por ciento.

Ha advertido, sobre ello, que el sector del transporte no está pudiendo subir los precios. Ha agregado que los transportistas están en una situación "lamentable", que ha llevado a que empresas de transporte estén diciendo 'no' a determinados trabajos que no cubren con los incrementos de costes que están teniendo.

Ha insistido, en este sentido, en que el tejido empresarial está sufriendo, a lo que ha recalcado que como no cambien las cosas probablemente muchas empresas van a "desaparecer".

En ese caso, según Díaz Fresno, es cuando pueden surgir los problemas de falta de abastecimiento para determinados sectores que no quieran entender la situación y cubrir los nuevos costes que ahora tienen las empresas de transporte.

Respecto a la reivindicación del sector, ha señalado que cuando estalló el conflicto de Irán ya avisaron de que parecía que podía ser muy similar a lo de Ucrania, por lo que pidieron un paquete de medidas similar al que les ayudó a salir de aquella situación.

Este incluía descuentos en el precio del combustible, cambio en la fórmula de indexación de los precios para poder repercutir estos acorde al peso real que el gasóleo tiene en la estructura de costes de una empresa y luego una ayuda directa para compensar las pérdidas acumuladas durante todo el tiempo que tardan en volver a la situación normal.

Ha apuntado que, no obstante, solo les han dado un descuento "y muy inferior" al incremento de costes que están sufriendo. Lo que piden, según él, es, con base a la experiencia, las medidas que faltan para evitar la desaparición de su tejido empresarial, que ha recalcado que es "imprescindible" para que la economía siga funcionando.

"Es decir, cuando el gasóleo tiene un peso, pongamos, del 30% en la estructura de costes de una empresa, las subidas y las bajadas se tienen que hacer al 30%, pero cuando lo tiene del 40% se tienen que hacer al 40%", ha explicado.

Díaz Fresno ha reiterado que lo que piden es una fórmula "viva", flexible, que permita subir y bajar de forma que los actualicen y ajusten al coste real del gasóleo.

Ha incidido en que, además, los precios se están actualizando mensualmente o a los 60 días, que son los plazos de pago, por lo que también abogan por que esta fórmula tenga una flexibilidad en cuanto a las fechas de aplicación. Según él, si no puede ser diaria, mínimo debería ser semanal. "Si no, cuando un transportista con una estructura pequeña consigue actualizar sus precios, lleva 30 o 60 días perdiendo dinero", ha advertido.

"Y por eso también pedimos un sistema que compense esa situación, porque, si no, las empresas van a desaparecer y la economía y la cadena de suministro lo van a sentir", ha avisado.

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

También desde la patronal asturiana del transporte el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, ha lanzado la voz de alarma ante la situación del sector.

A este respecto, ha mostrado su deseo de que la situación actual, que es coyuntural, dure "muy poco tiempo", ya que afecta al sector de una forma "muy grave".

Ha recordado, en este sentido, que precisamente el presidente de la Comisión Española de Transporte de Mercancías, Carmelo González, estaba negociando justo en ese momento, en el Ministerio, medidas complementarias a las que ya se publicaron y que ven "insuficientes".

Ha reivindicado, asimismo, que el sector del transporte es "vital y estratégico", aunque ha reconocido que no es tan valorado como otros de cara a los ciudadanos. Y eso a pesar de que cuando la pandemia de la COVID-19 se dijo que eran el segundo sector de importancia en beneficio de los ciudadanos, después de los sanitarios.

Ha lamentado que, después de eso "los camiones parece que estorbamos". Ha remarcado que parece que las mercancías llegan por casualidad, a lo que ha recalcado que cualquier cosa que hoy sirva para el ser humano, para comer, para hacer deporte o para cualquier actividad, "todo va a través de un camión".

Ha ahondado en que el 90 y tantos por ciento de las mercancías se transportan por carretera. "Esto es porque los clientes entienden que es un sector que da calidad, servicio y precio", ha destacado.

Unido a ello, ha apuntado que es "muy difícil" para ellos trasladar los propios costes a los precios. Por un lado, lo ha achacado a que las subidas de este calibre no son fáciles también de digerir por la propia sociedad en su conjunto y, por otro, porque son un sector "muy disperso, muy competitivo y muy atomizado". De ahí la importancia de que se adopten medidas que bajen los costes del sector o que les permitan trasladar estos al cliente.