Trasladado a Jarrio el conductor de un turismo que se salió de la vía y cayó por un desnivel en Valdés

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo que se salió de la vía y cayó por un desnivel de 2 metros en Llendelabarca, en el concejo de Valdés, ha sido trasladado al hospital de Jarrio, según informa el 112 Asturias en su cuenta de la Red X.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Asturias. A su llegada el herido se encontraba fuera del turismo. Lo evacuaron inmovilizado con collarín en la camilla nido hasta la carretera donde esperaba el equipo de Atención Primaria de Trevías

La sala del 112 Asturias recibió el aviso del suceso a las 17.49 horas de la tarde.