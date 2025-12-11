Una treintena de coches clásicos saldrán este sábado a la 'Caza del búho' para recaudar para la Cocina Económica

Presentación de la 'Caza del búho', acción solidaria para recaudar alimentos para la Cocina Económica, en la plaza Mayor de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este jueves la segunda edición de la acción solidaria 'Caza del Búho', organizada por la Peña Motorista de Asturias Escudería Ges, que tendrá lugar este próximo sábado y que busca recaudar alimentos para la Cocina Económica.

Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del presidente de la citada Peña, Alberto Rebordinos, y del coordinador del evento, José Manuel Solares, ha destacado que el pasado año, en su primera edición, se recogieron casi 500 kilos de alimentos que fueron entregados a la Cocina Económica.

En esta edición, se estima que participen entre 25 y 30 vehículos clásicos, que intentar 'cazar al coche búho' siguiendo las señales que se les vaya dando.

Ha incidido, eso sí, en que el verdadero premio no es ganar la caza del búho, sino "llenar la despensa a quien más lo necesita". En este sentido, ha aprovechado también para agradecer el trabajo realizado por la Asociación Gijonesa de la Caridad, que gestiona la Cocina Económica.

"Queremos que suene fuerte la solidaridad de Gijón", ha resaltado Pendás, quien ha resaltado que la solidaridad es la mejor tarjeta de presentación de la ciudad.

Solares, por su parte, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de Caja Rural, que hacen posible esta acción solidaria. Unido a ello, ha remarcado la labor que hace la Cocina Económica, que "dan todo lo que tienen por ayudar a los demás".

Sobre el evento, ha explicado que se reunirán todos los participantes, a las 9.00 horas, en la Carbayera de Granda, de donde partirá, a las 9.45 horas, el 'coche búho'.

Cuando este llegue a un punto concreto de la ciudad, dará la primera pista, ya sea una foto o una información, a través de un grupo de Whatsapp creado para tal fin. Será el momento en que los vehículos participantes salgan a buscarlo. La 'caza' concluirá cuando uno lo encuentre. Posteriormente, se volverá a Granda, donde habrá una comida.

Sobre la recogida solidaria, hay establecido un solo punto en la sede de la Peña Motorista, en el número 24 de la avenida de Pablo Iglesias. Aunque la idea inicial era hacer la entrega tras la comida, ha apuntado que van a intentar prolongar la recogida una semana más.