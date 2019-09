Tres de cada diez asturianos se quejan de que sus playas no están limpias, según un fabricante de latas de bebida

Publicado 20/08/2019 11:13:37 CET

Tres de cada diez asturianos creen que las playas de su región no están limpias, aunque un 44 por ciento reconoce que no hace nada cuando encuentra residuos, siendo el porcentaje más alto del país. No obstante un 94 por ciento ha asegurado estar concienciado de la necesidad de recoger la basura que se generan en las playas, según el estudio 'Tenemos Otro Latido', promovido por el fabricante de latas de bebibas Ball.

El trabajo señala que el 98 por ciento de la población del Principado de Asturias aboga por impulsar medidas que limiten la generación de basura y residuos en las playas y promuevan un correcto reciclado.

Se trata del porcentaje más alto del país (la media nacional está en un 32%), lo que sitúa a Asturias en la región que menos se moviliza en la limpieza de las playas en el ranking elaborado por la mencionada empresa. Por su parte, un 24 por ciento lo recoge y deposita en la primera papelera que ve y un 32 por ciento lo recoge y tira en el contenedor adecuado para reciclarlo.

Ante la frecuente situación de encontrar los contenedores amarillos llenos en las playas, el 92 por ciento de los asturianos encuestados cree que son necesarios más puntos de reciclaje.

EL ENVASE IDEAL PARA LA PLAYA

Entre los envases de bebida que los asturianos más suelen llevar a la playa en su nevera portátil se encuentran en primer lugar las botellas de plástico. Un 74 por ciento las lleva a la playa, siendo el segundo porcentaje más alto del país. En segundo lugar se encuentran las latas de aluminio, según han afirmado un 54 por ciento.

Además, la hora de ir a la playa, el estudio ha determinado que los asturianos prefieren llevarse la comida preparada desde casa y pasar allí el día (60%), antes que volverse para comer en casa (20%), o comer en los chiringuitos (20%). De hecho, los asturianos son los que más comida llevan de casa, situándose la media nacional en un 43 por ciento.

En cuanto a la comida para llevar que triunfa en la playa, los bocatas o sándwiches son los favoritos (para un 40%), seguidos de la tortilla de patata (24%), las ensaladas de pasta (18%) y los filetes empanados (16%). Por otra parte, según muestra el estudio, las bebidas predilectas para refrescarse en la playa son, en primer lugar, el agua (62%) los refrescos (16%), la cerveza (12%) y los zumos (6%).