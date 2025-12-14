Tres centros educativos asturianos, referentes en educación en derechos de infancia de Unicef

Niños en un colegio - UNICEF

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos IES César Rodriguez (Grado), la EEI Riego de Arriba (Oviñana) y la EEI La Magdalena (Avilés), han logrado este año el reconocimiento como referentes en educación en derechos de infancia de Unicef, una distinción que tienen en España casi 300 centros, con 157.000 escolares.

En Asturias, son 15 los colegios e institutos referentes. En esta edición, el Colegio Maristas Auseva (Oviedo) ha renovado su compromiso con el proyecto de Unicef, alcanzando el Nivel-2.

Según explica la ONG en nota de prensa, los centros referentes se caracterizan por poner a los niños "en el centro de sus decisiones", cuidando desde el respeto y enseñando desde la empatía.

Este programa ofrece formación al personal docente y permite a los centros medir el conocimiento de los derechos de la infancia. La iniciativa impulsa que los derechos sean "efectivos y visibles" en la vida escolar, proporciona herramientas para crear entornos seguros y protectores, y fomenta la participación activa de toda la comunidad educativa, además de incentivar espacios de protección y bienestar, y la mejora del clima escolar.

Actualmente, 157.604 niñas, niños y adolescentes y cerca de 14.000 docentes forman parte de esta red, que sitúa los derechos de la infancia "en el corazón de la educación".

En la edición de este año 116 centros han renovado u obtenido el reconocimiento por primera vez, y se han unido a los 170 que ya lo tenían, aumentando la red un 11,7% respecto al año pasado.