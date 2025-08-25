Tres heridos graves y 20 leves en los 33 accidentes de tráfico del fin de semana en Asturias

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha concluido con un total de 33 accidentes de tráfico en los que tres personas resultaron heridas graves y otros veinte leves.

No se ha registrado ningún fallecido, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. Por lo que se refiere a la jornada del viernes 22 de agosto, los accidentes fueron diez y cinco personas resultaron heridas leves.

Al día siguiente, sábado 23 de agosto, el número de siniestros fue de doce en una jornada que se saldó con dos heridos graves y seis leves. Por último, este domingo 24 de agosto terminó con 11 accidentes en los que se registró un herido grave y nueve leves.