Las tres últimas alcaldesas de Gijón, juntas en un vídeo que reivindica el potencial de las mujeres

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las últimas tres alcaldesas de Gijón --Paz Fernández Felgueroso (PSOE, 1999-2011), Carmen Moriyón (Foro Asturias, 2011-2019) y Ana González (PSOE, 2019-actualidad) posan juntas en un vídeo publicado este fin de semana por el servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón que reivindica el potencial de las mujeres.

El trabajo, con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, lleva por título 'Tú eres como ellas' se puede ver en distintas plataformas de Internet como Youtube.

En los dos minutos largos se puede ver a niñas que toman como referentes a profesionales en muy diferentes ámbitos. Desde conductoras de autobús, hasta policías o bomberos, pasando por soldadoras o diseñadoras de videojuegos. Con una banda sonora a través de una canción cuyo estribillo es 'This is your moment' (este es tu momento), el vídeo termina con un plano en el que las tres políticas están juntas.