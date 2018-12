Trib.- La ex mujer del acusado por maltrato y agresión sexual asegura que aún teme por su vida y la de su hijo

Publicado 13/12/2018 12:32:57 CET

El acusado de maltratar habitualmente y de agredir sexualmente a su mujer, V. M. G. G., ha negado este jueves los hechos que se le imputan y ha atribuido a diferentes "accidentes" las lesiones físicas causadas a la víctima. Por contra la mujer ha relatado ante la juez su relación con el procesado como "un auténtico infierno, más propio de la casa del terror" que de un hogar.

Así, la víctima, que ha declarado tras un biombo, ha asegurado que los fines de semana llevaba a su hijo por entonces de tres años, a casa de sus padres para que no viviese lo que allí ocurría" y que ha reiterado "toda la familia de su ex marido sabía".

"Yo a día de hoy temo por mi vida y por la de mi hijo, porque en julio me llamó para amenazarme y que volviese y me dijo que mi hijo no estaba tan seguro en el punto de encuentro como yo creía", ha declarado la víctima que ha reiterado que fue víctima de humillaciones, amenazas y golpes y que vivía "atemorizada porque estaba amenazada de muerte".

El hombre se enfrenta a una pena de quince años de prisión por varios delitos de maltrato habitual, agresión sexual y delitos de amenaza.

