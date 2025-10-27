El TSJA anula la provisión por libre designación de varias jefaturas de servicio del Principado

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado sentencia, estimando el recurso interpuesto por la Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, contra la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2023, por la que se optaba por la libre designación para la provisión de determinadas jefaturas de servicio, en detrimento del concurso de méritos, que la ley establece como sistema normal de provisión de puestos.

La Sala determinó que la Administración autonómica incurrió en una vulneración al optar por el "excepcional sistema de libre designación" para cubrir dichos puestos, sin haber aportado la motivación necesaria ni justificado las "singulares razones" que exige la ley y la jurisprudencia.

Según la Ley Autonómica de Empleo Público, la libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los diferentes candidatos que se presenten al puesto y que puede, por eso mismo, decidir su cese de forma discrecional. Por el contrario, en el concurso, la Administración está obligada a valorar los méritos y capacidades de los candidatos conforme a bases previamente establecidas y publicadas, designando a tal efecto las correspondientes comisiones de valoración --cuya composición debe respetar el criterio de paridad entre hombres y mujeres-- y garantizándose los principios de profesionalidad, especialización, imparcialidad y objetividad.

La Asociación Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de la Administración interpuso el recurso por entender que no se había motivado debidamente la utilización de la libre designación, que tiene carácter absolutamente excepcional, y sólo puede aplicarse en alguno de los supuestos tasados que la ley estipula.

La sentencia acoge el argumento expuesto y considera injustificado e ilegal que las jefaturas de servicio en cuestión, que hasta la fecha venían siendo cubiertas mediante concurso de méritos, hubieran pasado a libre designación sin que se hubieran modificado sus funciones.