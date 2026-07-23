El TSJA suspende cautelarmente la orden de retirada del monumento a los Héroes del Simancas en Gijón

Archivo - Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado la adopción de la medida cautelar solicitada por la Compañía de Jesús, suspendiendo de forma provisional la resolución dictada el pasado 5 de mayo de 2026 por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado, que instaba a retirar el monumento a los Héroes de Simancas.

Dicha resolución instaba a la orden religiosa a retirar en un plazo de cuatro meses los elementos considerados de exaltación franquista adosados a la fachada del Colegio Inmaculada Concepción de Gijón. En un auto con fecha de 22 de julio de 2026, el tribunal juzga que de ejecutarse la retirada solicitada por la Administración autonómica se podrían generar "riesgos para la seguridad e integridad de la obra artística" que data de 1958, provocando con ello una situación irreversible o de difícil reparación que haría perder la finalidad legítima al recurso presentado por la entidad.

Asimismo, la Sala entiende que la paralización cautelar del requerimiento no supone una "perturbación grave de los intereses generales o de terceros", dada la antigüedad de la estructura en el inmueble, y recalca que este pronunciamiento cautelar no entra a valorar el fondo del litigio.

El tribunal ha acordado no imponer las costas del proceso a ninguna de las partes. La resolución judicial no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de reposición ante la propia Sala dentro del plazo de cinco días contados a partir de su notificación.