TSK afirma que ya cubre con grandes inversores un tercio de su OPS previa a salida a bolsa

Archivo - Fachada de la empresa TSK - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía TSK ha anunciado que ha recibido compromisos vinculantes de grandes inversores para cubrir aproximadamente el 40% del tramo base de su oferta pública inicial (OPS).

Según ha informado la ingeniería, esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, ha alcanzado ya un tercio de su objetivo de 150 millones de euros antes de su salida a Bolsa, representando un 35% del total si se considera la opción de sobreadjudicación ('greenshoe').

Entre los inversores institucionales que han suscrito estos compromisos han mencionado gestoras internacionales como la francesa Amundi, la británica Janus Henderson y la noruega DNB Asset Management. Asimismo, la firma habría contado con el respaldo de la sociedad de inversión Amundsen, el vehículo Global Income SIC y diversos 'family offices' españoles con una visión estratégica a largo plazo en el sector industrial.

Desde TSK han subrayado que la estructura de la oferta ha buscado garantizar una base accionarial diversificada para favorecer la liquidez en el mercado secundario.

Por ese motivo, TSK ha informado de que no se espera que ningún nuevo inversor individual supere una participación del 3% en el capital de la sociedad tras la finalización del proceso de admisión.

La ejecución definitiva de la operación ha quedado sujeta a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), trámite que se encuentra actualmente en curso.

Una vez registrado, este documento recogerá todos los detalles y el calendario previsto para la cotización de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.

TSK ha indicado que los fondos captados con esta emisión de nuevas acciones se dirigirán a inversores del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido.

No obstante, la compañía ha precisado que las acciones no han sido registradas para su venta en Estados Unidos, de acuerdo con las restricciones legales vigentes en dicha jurisdicción.