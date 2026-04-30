Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional

Archivo - Begoña Gómez. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presentó en la víspera una denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional, después del incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid), en el que, según el Ejecutivo, Gómez sufrió un acto de agresión, acoso e intimidación.

Los hechos sucedieron este miércoles 29 de abril, cuando la esposa de Pedro Sánchez se encontraba en la cafetería Es Panis y Vito Quiles --que cuenta con acreditación de periodista en el Congreso de los Diputados-- accedió al local, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil.

El propio Quiles publicó un vídeo del incidente en el que aparece la mujer de Sánchez tratando de abandonar el lugar mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar. Fuentes del Gobierno señalan que las imágenes están "editadas" y hay "una parte que no está publicada".

Así, indican que Quiles impidió a Gómez salir del establecimiento en un acto que tildaban de "acoso" y avanzaban acciones judiciales por "agresión". Sin embargo, aún no se conocen los términos exactos y los posibles delitos que se mencionan en la denuncia. Poco después del incidente, Gómez acudió a una comisaría de Policía Nacional para formalizarla, según fuentes gubernamentales.

SÁNCHEZ, PREOCUPADO

En Moncloa evitan hablar de un fallo en el sistema de seguridad que protege a la mujer de Sánchez y subrayan que se trata de un comportamiento de acoso e intimidación contra una ciudadana que, alertan, no se puede normalizar.

En ese sentido señalan que el presidente del Gobierno está "preocupado" porque, recalcan, se trata de una agresión impropia de regímenes democráticos que no se puede dejar pasar ni asumir como un acto de libertad de expresión. "Es acoso e intimidación" basada en la "vigilancia y el seguimiento" sostienen.