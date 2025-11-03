OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El túnel de El Padrún se cerrará por las noches el 3 y 4 de noviembre en sentido León y el 5 y 6 en sentido Oviedo, debido a los trabajos de modernización y mejora de la seguridad que continúa ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, en la autovía A-66 a su paso por Asturias. Estas obras cuentan con un presupuesto total de 7,26 millones de euros, financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los principales trabajos incluyen la instalación de nuevos ventiladores y del cableado necesario para su alimentación, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reforzar la protección en caso de incendio.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, el lunes 3 y el martes 4 de noviembre se cortará el tubo sentido León entre las 22.00 y las 07.00 horas; mientras que el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, en el mismo horario, se cerrará el tubo sentido Oviedo.

Durante los cortes, el tráfico en sentido León se desviará por la carretera N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta el enlace de Cardeo, y para los desplazamientos entre Olloniego y Mieres se recomienda la AS-116 hasta su conexión con la Autovía Minera (AS-I). En sentido Oviedo, el tráfico circulará entre los kilómetros 41 y 43 por el tubo contrario, a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados del túnel.