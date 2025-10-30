La UCE aplicará al Huerna el fallo del Supremo sobre la AP-9 que declara "abusivo" cobrar peajes íntegros durante obras

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha anunciado este jueves que replicará en el Principado los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo, que recientemente ha considerado "abusiva y desproporcionada" la práctica de cobrar íntegramente el peaje de la AP-9 "en tramos afectados por obras que alteran de forma relevante el tránsito rodado", criterio que la organización ve aplicable a la autopista del Huerna (AP-66).

Según el presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, esta posición refuerza la denuncia que la organización lleva meses sosteniendo: "el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) es manifiestamente ilegal".

En concreto, Alonso habla de la condena del Tribunal Supremo a Audasa (concesionaria de la autopista AP-9) a abonar parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, que se llevaron a cabo entre febrero de 2015 y junio de 2018.

"La sentencia del Tribunal Supremo establece que es una práctica abusiva cobrar el peaje íntegro cuando no se está prestando el servicio de forma íntegra", ha explicado Alonso, quien ha señalado que esto es "perfectamente aplicable" al caso de la autopista del Huerna.

En este escenario, Alonso ha instado al Gobierno de Asturias a "exigir al Ministerio de Transportes que, en consecuencia con esta sentencia, se reduzca o se suspenda el peaje" mientras no se preste el servicio completo. Además, ha anunciado que la UCE habilitará un registro para que los usuarios reclamen la devolución de las cantidades pagadas.

El presidente de la UCE ha recordado que la Comisión Europea también ha dictaminado que la concesión de la autopista del Huerna es "manifiestamente ilegal", y considera que "la desobediencia del Ministerio de Transportes a asumir la contundencia del dictamen de la Comisión Europea sobre su manifiesta ilegalidad descalifica al ministro como interlocutor del Gobierno". Por este motivo, Alonso ha pedido que sea el presidente del Gobierno quien "tome la iniciativa para recuperar la legalidad".

RECLAMACIONES POR EL PEAJE DEL HUERNA

Volviendo a la sentencia, Alonso ha señalado que "inicia un procedimiento" para acabar con el peaje de la autopista del Huerna y ha hecho un llamamiento a los usuarios para que se sumen a la reclamación colectiva que van a presentar.

Para ello, Alonso ha animado a los usuarios a darse de alta en el registro para reclamar las devoluciones, aportando todo tipo de pruebas: tickets, pago con tarjeta de crédito, telepeaje, etc. Este punto es imprescindible, según ha apuntado.

"La Unión de Consumidores presentará una demanda judicial para exigir la devolución íntegra del peaje con el fin de acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y conseguir la nulidad definitiva del peaje, en base al dictamen de la Comisión Europea que declara su ilegalidad desde la entrada en vigor de la prórroga del 17 de octubre de 2021", ha explicado.