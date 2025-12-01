UGT acusa a Alimerka de no pagar ni compensar las horas extra de su plantilla y llama a los trabajadores a reclamar

Archivo - Sede De Alimerka - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado que la empresa Alimerka no ha compensado las horas extraordinarias realizadas por sus trabajadores desde el 1 de enero hasta la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas semanales. Según el convenio colectivo, estas horas deben ser compensadas mediante "pago económico de las horas extraordinarias o descanso equivalente".

El sindicato había solicitado una reunión con la empresa para abordar la situación, que fue anulada por la entidad. Según UGT, la compañía ha adoptado una postura "unilateral" que supone "un ataque directo a los derechos laborales y un intento evidente de ahorrarse a costa de la plantilla lo que les corresponde pagar".

El sindicato ha reclamado que todas las horas extraordinarias realizadas sean compensadas, tal como establece el convenio colectivo, ya sea mediante "pago económico o descanso equivalente".

Ante este escenario, UGT ha anunciado que el comité de empresa seguirá presionando para que se cumpla lo acordado y ha llamado a los trabajadores y trabajadoras a "contactar de inmediato con las delegadas de UGT" y a preparar la documentación para iniciar las demandas, recordando que el plazo finaliza el 31 de diciembre.