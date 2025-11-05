UGT anima a las empresas a cumplir con la normativa de protección de los derechos de las personas LGTBI

UGT Asturias celebra este miércoles una jornada dedicada a los avances y la aplicación de las políticas LGTBI. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias celebra este miércoles una jornada dedicada a los avances y la aplicación de las políticas LGTBI en el ámbito laboral y en este ámbito, el Responsable Confederal del área LGTBI de UGT de España, Toño Abad ha hecho un llamamiento a las empresas para que apliquen las medidas de obligado cumplimiento en esta materia.

Ha recordado Abad que "no se trata de medidas que supongan un coste a las empresas, ni una carga administrativa, sino que son medidas que son de fácil cumplimiento, se introducen en los convenios y se aplican de manera directa. "Por lo tanto no hay ninguna excusa para ponerlas en marcha más allá de excusas ideológicas", dijo.

Ha recordado Abad que gracias al trabajo de UGT en esta materia, se ha desarrollado una normativa nueva de aplicación en las empresas de obligado cumplimiento para tener medidas de protección de los derechos de las personas LGTBI, entre ellas medidas que nos preocupan muchísimo como el acceso al empleo, la promoción profesional, la sensibilización hacia las condiciones de trabajo de las personas LGTBI, hacia la discriminación.

"Estas medidas han permitido que en este momento esta realidad sea una realidad tangible y que por fin los derechos de las personas LGTBI, después de tantos años de exigencia de que se respetaran en los centros de trabajo, estén precisamente protegidos y estén garantizados", indicó Abad.

No obstante, pese a a la aprobación de la Ley Abad ha incidido en que las medidas se están cumpliendo "parcialmente", con una tasa de cobertura actualmente cerca del 60%, de ahí la necesidad de hacer un llamamiento a las empresas para que garanticen estos derechos.

En este sentido ha recordado que hay una normativa de aplicación en este país que "ha costado muchísimo trabajo sacarla" y que se ha aprobado a través del diálogo social. Además la misma la han apoyado las patronales, los sindicatos y el gobierno y por lo tanto que hay que impulsarla.

LEY LGTBI ASTURIAS

En el encuentro también ha participado la Directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez, que se ha referido a la aprobación de la Ley LGTBI en Asturias y ha recordado que "queda un mes y medio de plazo para cumplir ese compromiso".

"En un mes se pueden hacer muchas cosas y hay que recordar que llevamos ya con esta ley mucho tiempo, con lo cual nos quedan matices que tenemos que cerrar. Además hay un compromiso también del presidente del gobierno, de Adrián Barbón, de llevar esta ley al Parlamento asturiano antes de que finalice el año para poder tramitarlo durante el 2026", dijo Rodríguez.