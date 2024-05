UGT considera "muy poco significativa" la reforma sobre los requisitos para la organización de la educación infantil

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha calificado este jueves de "muy poco significativa" la modificación del Decreto 27/2015 por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan el primer ciclo de educación infantil y se regula la organización de las Escuelas de Educación Infantil en el Principado de Asturias, presentada por la administración asturiana en la Mesa General de Comunidad Autónoma.

UGT considera que deja la situación "prácticamente como está y, por tanto, no da respuesta a ninguna de las demandas planteadas". De este modo, pregunta cómo se va a estabilizar al personal no estabilizado y cómo se va a implementar el carácter educativo.

Además, el sindicato reclama que el primer ciclo de educación esté integrado a todos los efectos en la Consejería de Educación, "lo que supone que el Decreto 27/2015 debe incluir, al menos, a pareja educativa a jornada completa en cada aula de todas las escuelas infantiles; determinación de horario lectivo y complementario dentro de la jornada laboral; horarios y espacios para la coordinación con el servicio de atención temprana ante las necesidades y dificultades de aprendizaje del alumnado; adscripción de las escuelas infantiles a los correspondientes equipos de orientación educativa de la Consejería de Educación; reducción de ratios, carga lectiva y burocracia; formación continua y permanente a través de los CPRs (centros de profesorado y recursos); el reconocimiento del grupo B; un horario homogéneo en la apertura y cierre de las escuelas; y calendario escolar.

UGT rechaza la modificación "tal como se ha planteado" y lamenta que no se atienda "ninguna de las demandas sindicales". "No hay avance alguno, se pretende un simple cambio de nombre; la red que ahora es mayoritariamente municipal pase a ser autonómica a coste cero porque no se reconoce el carácter educativo. Se nos convocará a una segunda reunión en la que esperamos que la Administración dé respuesta a nuestras reivindicaciones", añade.