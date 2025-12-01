UGT cree que las cuentas "son ambiciosas e importantes" y merece la pena que las apoye todo el Parlamento

Archivo - El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, antes de participar en una jornada del sindicato en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha referido este lunes al proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno asturiano y ha indicado que "cree que son unos presupuestos lo suficientemente ambiciosos e importantes, que merece la pena que apoye todo el arco parlamentario asturiano".

"No se entendería que tanto a izquierda derecha no apoyen unos presupuestos que son expansivos, donde son unos importes económicos muy importantes, insisto, que fortalecen la inversión social, pero que también fortalecen la inversión productiva", dijo Fernández Lanero.

El líder de UGT Asturias ha indicado que se trata de unos presupuestos expansivos, casi 7000 millones de euros, con un incremento del 4% sobre el año pasado, donde además el capítulo para inversión social está por encima del 66% y además también hacen un esfuerzo en materia de inversión productiva.

Por lo tanto considera que se trata de unas cuentas que siguen la tendencia de seguir fortaleciendo los servicios públicos y las inversiones para las empresas.