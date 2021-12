UGT dice que dar 1.000 euros por nacimiento no es la solución al reto demográfico

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy, se ha mostrado este viernes crítica con una de las novedades que ha introducido el Gobierno asturiano en materia fiscal en su proyecto de presupuestos para 2022, la relativa a una ayuda de 1.000 euros por nacimiento.

"No lo compartimos, no es la solución al reto demográfico o a la baja natalidad", ha dicho. Monroy se ha mostrado partidaria de otras medidas y no de ayudas que reparten dinero sin tener en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios.

Desde UGT verían más adecuado destinar esos recursos a otro tipo de medidas, como dar oportunidades de empleo de calidad, vivienda digna, servicios públicos, medidas de conciliación o refuerzo de 0-3 años.

En la misma comisión ha comparecido también el responsable de Empleo en CCOO Asturias, Severino Menéndez, que ha coincidido en que "el cheque bebé no es la solución al problema". Mejor estaría ese dinero, ha comentado, en reforzar las políticas de 0-3 años.