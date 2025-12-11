UGT exige que se "depuren responsabilidades" en los casos de acoso sexual y que los protocolos funcionen con éxito

Vanesa Fernández García, directora General de Igualdad del Principado de Asturias; Evelyn Cosío Fernández, secretaria de Igualdad de UGT Asturias y Medea Gracia Hernández, responsable del Área Confederal de Mujeres de UGT. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Área Confederal de Mujeres de UGT, Medea Gracia, se ha referido este jueves a los casos de acoso sexual que están surgiendo en la política y ha asegurado que UGT "es abiertamente feminista y rechaza de manera contundente todas las agresiones que puedan sufrir las mujeres". "Pedimos sobre todo depuración de responsabilidades y que estos protocolos funcionen con éxito, con garantías y que las mujeres no tengamos que volver a vivir situaciones de este tipo de acoso en cualquier organización", dijo Gracia.

Medea Gracia se manifestaba así en declaraciones a los medios en un receso de la jornada de Escuela de Igualdad que se celebra en la sede de UGT Asturias.

Ha indicado la responsable de Igualdad del sindicato que cree que "todas las organizaciones, tanto sindicales como políticas como las empresas, tienen un problema que es la violencia hacia las mujeres como un problema estructural que es necesario erradicar".

"Los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo que estamos viendo cómo se están aplicando en el ámbito laboral muchas veces con muchísimo éxito, a veces no son tan rápidos como nos gustaría. Afortunadamente, la conciencia social de las mujeres viene dada a que estamos denunciando este tipo de situaciones", dijo.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Evelyn Cosío, ha lamentado que "estamos ante un final de año dramático" en cuanto a casos de acoso sexual se refiere y ha incidido en que "hay que actuar cuanto antes contra todo tipo de violencia, limpiar y cortar de manera radical esos comportamientos".

Además ha incidido en que quizás habría que revisar esos protocolos internos y "cambiar lo que se tenga que cambiar", porque "lo que no puede ser es que esté pasando lo que está pasando".