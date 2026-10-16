UGT pide "responsabilidad" a Aena para que no recurra el fallo que le obliga a reponer la ambulancia en el aeropuerto

Javier Fernández Lanero, Fernando Alonso y Javier Álvarez - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Responsables de UGT en Asturias han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han pedido "responsabilidad" a Aena para que no recurra en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia que le obliga a reponer la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias.

Fue en abril de 2025 cuando fue retirada la ambulancia con la que contaba la infraestructura asturiana. Desde entonces las urgencias que se producen en el complejo son atendidas por dispositivos del sistema de salud de la comarca de Avilés. UGT decidió llevar el asunto a los tribunales.

El juzgado de lo Social nº 1 de Avilés dictaminó el 23 de enero de 2026 que retirar la ambulancia infringe el convenio colectivo de Aena, el cual obliga a garantizar el traslado urgente de los trabajadores a centros sanitarios. Aena recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que confirmó el fallo del juzgado de Avilés. Contra la decisión del TSJA Aena puede aún recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, para ello tiene un plazo de diez días hábiles que está a punto de finalizar.

En la rueda de prensa ofrecida este viernes han participado el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Asturias, Fernando Alonso, y el responsable de Transporte Sanitario de UGT Asturias, Javier Álvarez.

Han pedido a Aena que acate el fallo y que reponga la ambulancia en el aeropuerto asturiano. Además, han solicitado la reincorporación de los diez trabajadores que perdieron su empleo por la decisión de prescindir del recurso.

Los dirigentes sindicales argumentan que el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia siempre es menor con una ambulancia en el propio aeropuerto. Además, han explicado que desde abril de 2025, cuando se retiró la ambulancia, se han producido en el aeropuerto unas sesenta incidencias. Han calificado de "decisión errónea" la retirada de la ambulancia y han insistido en que el Aeropuerto asturiano está creciendo y demanda cada vez más servicios. Esperan que Aena no recurra. Hacer lo contrarío sería "cerrazón" y "cabezonería", han considerado.