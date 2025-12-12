UGT pide "tolerancia cero" ante la corrupción y ve más preocupante la investigación sobre la SEPI

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero (izda), junto al nuevo secretario general del sindicato en Gijón, Iván Muñiz del Corro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, ha señalado este viernes en Gijón, ante el arresto del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y de la ex militante socialista Leire Díez, que el sindicato tiene siempre preocupación cuando ven casos de corrupción, pero más aún si, de comprobarse que es cierto, esto ocurre en una empresa estatal pública.

"Nos preocupa mucho más porque gestiona muchísimas ayudas a muchas empresas cuando tienen dificultades", ha reconocido Fernández Lanero, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo del Congreso de UGT de Gijón, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Ha matizado, eso sí, que desconocen lo que se está investigando, porque es secreto, pero aún así están preocupados. Unido a ello, ha expresado "tolerancia cero" desde UGT ante cualquier tipo de corrupción, que considera que hay que combatir, además de que los responsables vayan a la cárcel.

Preguntado sobre si vería bien un adelanto de las elecciones generales, ha señalado que esa cuestión la lleva escuchando desde que salió elegido Pedro Sánchez como presidente nacional hace dos años. "Al día siguiente ya se estaba pidiendo adelanto de elecciones", ha recordado.

A este respecto, ha apuntado que, para UGT, lo importante no es si tiene que haber adelanto de elecciones o no, sino qué se quiere hacer si las hay.

"Nosotros lo que apostamos es porque siga habiendo los mismos proyectos y las mismas propuestas de mejora de la vida de los ciudadanos y de los derechos de los trabajadores que ha habido con este Gobierno", ha remarcado.

Dicho esto, ha incidido en que es cierto que ahora mismo el Parlamento "está paralizado, está secuestrado", a lo que ha insistido en que hay una parálisis legislativa y funcional.

"Pero desde luego, elecciones por ir a elecciones, simplemente porque quiero elecciones o porque no me gusta el que está presidiendo un país, a nosotros eso no nos parece ni medio normal, eso no es un criterio", ha dejado claro.

No obstante, ha indicado que si alguien pide un adelanto electoral para seguir desarrollando políticas consistentes, entre otras cosas, en seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), seguir reformando la normativa laboral, UGT si quiere elecciones para seguir potenciando los servicios públicos, para acabar con el populismo fiscal y que nadie haga dumping y que baje impuestos y luego pida más dinero vía presupuestos generales o financiación autonómica.

"Yo si alguien sale y explica qué quiere hacer con este país y cómo quiere mejorar la vida de la gente y de los trabajadores, pues analizaremos si puede ser bueno", ha zanjado.