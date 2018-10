UGT rechaza la propuesta sobre la jornada laboral del profesorado por insuficiente

Publicado 20/09/2018 13:11:25 CET

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Enseñanza de la UGT ha rechazado la propuesta presentada por la Consejería de Educación y Cultura respecto a la jornada de trabajo del profesorado. "El Acuerdo ni siquiera nos devuelve al 2012, pues nada dice de sustituciones ni de ratios. Y además, no contempla ninguna reducción lectiva para el Cuerpo de Maestros", han criticado desde el sindicato, que consideran que es "absolutamente insuficiente".

Según ha señalado la organización a través de una nota de prensa, la Administración regional "sigue en la misma línea de los últimos tiempos" y antepone los "criterios economicistas" a la defensa de la enseñanza pública.

"No quiere hablar de un acuerdo más amplio que mejore la calidad educativa", han lamentado, acusando al Principado de limitarse a justificarse y minimizar su corresponsabilidad en los recortes que la Enseñanza Pública ha sufrido los últimos años. "Pretende trasmitirnos que en el pasado no podía hacer otra cosa más que recortar. Los malos eran otros. Rajoy, Montoro y compañía que no dejaban defender a la Enseñanza Pública. Y ahora ¿qué? Lo cierto es que seis años después, con crecimientos económicos entorno al 3% y con unas cuentas saneadas, lo máximo que el Gobierno del Principado de Asturias quiere hacer por la Enseñanza Pública es volver a la casilla de salida", han criticado.