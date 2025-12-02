UGT reclama "más medios para la Inspección" y sanciones "ejemplares" para luchar contra la precariedad laboral

Archivo - Trabajadores - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este martes un refuerzo "urgente" de la Inspección de Trabajo, un incremento de los controles en sectores especialmente expuestos a la precariedad y sanciones efectivas para las empresas incumplidoras, así como medidas de reparación para los trabajadores afectados. "Las cifras de paro no bastan para evaluar la salud del mercado laboral, ya que los buenos y fríos números pueden ocultar el deterioro en la calidad del empleo", subrayan.

En sus valoraciones, el secretario de Empleo e Industria de UGT, Javier Campa Méndez, subraya que la mayor preocupación del sindicato está precisamente en el último informe de la Inspección, que "detecta 2.000 empleos irregulares, más de 1.000 falsos autónomos y alrededor de un millón de euros en salarios impagados". A juicio de Campa, esta situación "precariza a las personas trabajadoras, frena el crecimiento por la caída de cotizaciones, reduce ingresos públicos y genera competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen".

Por ello, exige "más medios para la Inspección y sanciones ejemplares", recordando que "detrás de cada cifra hay personas" y que "sin empleo digno no hay desarrollo económico ni futuro para esta tierra".

UGT insiste en que la lucha contra la precariedad debe ser una prioridad institucional y defiende que solo con empleo estable, digno y con derechos será posible consolidar una recuperación laboral real en Asturias.