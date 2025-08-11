UGT ve en el acuerdo con mutuas una oportunidad para agilizar la recuperación laboral de trabajadores con lesiones

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Lanero, ha valorado este lunes el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la participación de las mutuas en pruebas diagnósticas, destacando que "es un acuerdo previsto a nivel nacional en el Acuerdo Nacional de Educación Colectiva y en el último Acuerdo de Pensiones".

Lanero ha subrayado el carácter voluntario de esta medida, señalando que "el trabajador puede elegir si quiere que las mutuas realicen pruebas diagnósticas para lesiones traumáticas relacionadas con huesos y músculos". Ha precisado que "en ningún caso las mutuas pueden dar altas y bajas, y siempre es una decisión reversible por parte del trabajador".

El representante sindical ha explicado que este acuerdo ya ha sido aprobado en otras comunidades autónomas y está recogido en la concertación autonómica. "Lo importante es ver si somos capaces de que los trabajadores que enfermen sanen antes", ha manifestado.

El objetivo principal, según Lanero, es que "sanando antes la gente, que es el objetivo final de los sindicatos como UGT, los trabajadores también se incorporen antes a trabajar". Ha remarcado la importancia de esta medida para la recuperación de los trabajadores.

UGT considera este acuerdo un paso adelante en la mejora de los procesos de recuperación laboral, manteniendo siempre la voluntariedad y los derechos de los trabajadores en el proceso diagnóstico y de recuperación de lesiones traumáticas.