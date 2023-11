UGT ve "ineficaz" la propuesta del Principado sobre la bajada de ratios y plantea reducirla a 20 alumnos

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Asturias ha tildado este lunes de "ineficaz" la propuesta que plantea la Consejería de Educación del Gobierno asturiano para reducir ratios (número máximo de alumnos por aula) de 25 a 23 alumnos en primero de Primaria.

"Es ineficaz porque no resuelve nada. Tardaríamos 12 años en llegar a segundo de bachillerato que es donde están las ratios más altas y donde la medida sí sería efectiva. Además, esa bajada se está produciendo de manera natural como consecuencia de la estructura demográfica existente en Asturias", señalan desde el sindicato.

La organización ha explicado que en la última Mesa General de Negociación de la Administración del Principado todas las organizaciones sindicales han rechazado el planteamiento del Gobierno asturiano.

Desde UGT se propone una bajada de 20 alumnos en todos los niveles y que la reducción sea mayor en centros donde se atiende a alumnado más vulnerable.

Pero además, el sindicato ha exigido una negociación "mucho más amplia" y ha señalado la necesidad de establecer compromisos relativos a la reducción de la carga lectiva a los mayores de 55 años, la reducción de la burocracia, un nuevo acuerdo de plantillas que permita aplicar la LOMLOE con éxito, la homologación salarial, el desarrollo de todos los tramos del Plan de Evaluación Docente, un nuevo acuerdo de licencias y permisos, planes de formación dentro del horario lectivo y un cuerpo único que integre a todo el profesorado al grupo A1.

"Reconocemos que los recursos públicos no son ilimitados, pero las limitaciones presupuestarias no pueden ser siempre la excusa, al menos para un Gobierno de izquierdas como el que tenemos en Asturias", sostienen desde UGT. Si no consiguen un acuerdo razonable, advierten, habrá movilizaciones.