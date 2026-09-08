UGT vuelve a reclamar a AENA que reponga la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado de nuevo a AENA la reposición de la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias después de que una UVI móvil de Avilés haya tenido que desplazarse al recinto para atender la indisposición de una trabajadora del aeropuerto.

El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha señalado que esta nueva intervención "refuerza" su exigencia de recuperar este servicio, retirado por AENA, según ha indicado la organización sindical.

UGT ha recordado que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés le dio la razón y ordenó a AENA reponer la ambulancia de soporte vital básico en el aeropuerto. Según el sindicato, la empresa ha recurrido la sentencia, por lo que el servicio continúa sin restablecerse.

La organización sindical ha señalado que seguirá reclamando la recuperación de la ambulancia y ha vinculado esta reivindicación con el mantenimiento de los diez puestos de trabajo asociados a su presencia en el aeropuerto.

Asimismo, UGT sostiene que la retirada del recurso incumple el convenio colectivo del personal de AENA, que, según el sindicato, establece la necesidad de disponer de ambulancias en las instalaciones del Aeropuerto de Asturias para atender a sus trabajadores.

El sindicato ha defendido además que la ambulancia presta servicio a los pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias y ha reiterado su confianza en que el proceso judicial concluya con la reposición de la ambulancia de soporte vital básico.