Última hora de los incendios en Asturias: El SEPA confirma 5 focos controlados y ninguno activo este viernes

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra este viernes cinco incendios forestales controlados y ninguno activo, según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los incendios controlados se encuentran en Belmonte de Miranda (Antoñana), Cangas del Narcea (Otriello), Onís (Avin), Piloña (Priede) y Tineo (La Llaneza).

Dada la situación, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado, a las 08.17 horas, el regreso a la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

El Infopa permanece activado en fase de alerta desde el pasado 15 de enero. El plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden con los periodos que van del 15 de enero al 30 de abril y del 15 de julio al 15 de octubre.