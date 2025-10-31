Unicef reconoce a la ciudad como modelo de participación infantil a nivel mundial

OVIEDO/AVILÉS 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicef reconoce a Avilés como modelo de participación infantil a nivel mundial. Lo hace en la guía 'Consejos de Infancia y Juventud: orientaciones para fomentar una participación activa', dirigida a funcionarios de gobiernos locales y nacionales, directores de escuelas, docentes, personal de UNICEF y otros profesionales que está disponible para su consulta y descarga en los portales web de Ciudades Amigas de la infancia y de Unicef.

Se trata de un documento de referencia para todas las personas y organismos relacionados con la implicación de los y las menores en la sociedad en la que viven y en el que se refleja a Avilés como ejemplo de buenas prácticas a seguir.

Esta Guía tiene como fin ayudarlos a establecer o consolidar los consejos de infancia y juventud para que los niños, niñas y adolescentes influyan en el proceso de toma de decisiones en la gobernanza local o escolar.

Para la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, "que Unicef haya incluido a Avilés como modelo de participación infantil a nivel mundial no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de muchos años de trabajo continuado desde la Concejalía de Infancia y Juventud, de la implicación de centros educativos, familias y de los propios niños, niñas y adolescentes".

"Este reconocimiento avala un modelo sólido, coherente y sostenido en el tiempo gracias al compromiso de muchas partes", ha dicho la concejala.